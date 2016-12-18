Счётная Палата РФ указала МЧС на неэффективное использование госимущества
18 декабря 2016, 12:49 [ «АН-онлайн» ]
В основном у контролирующего органа претензии к подразделениям легендарного министерства в связи с закупками по завышенным ценам и без того дорогостоящей техники.
Так, в 2015 г. Центр обеспечения деятельности МЧС обеспечил себя «пожарно-спасательными» мотоциклами «Хонда 1200X», заплатив по 2,6 млн руб. за каждый. Правда, по данным аудиторов, реальная рыночная стоимость такого мотоцикла ниже на внушительные 923 тыс. рублей.
Таким же удивительным образом разбухла цена 110 пожарных автоцистерн, закупленных МЧС в 2015–2016 годах. Как сказано в контракте, с улучшенными тактико-техническими характеристиками. За каждую улучшенную цистерну на базе КамАЗа платили по 15–16,5 млн рублей. «Между тем цена пожарной автоцистерны такого типа без добавления улучшенных характеристик составляет всего 6,6 миллиона рублей», – отмечают аудиторы Счётной палаты. Выходит, улучшения бочек на колёсах влетели в 1,1 миллиарда. Но они хотя бы работают на пожарах, чего не скажешь о некоторых других автомобильных приобретениях ведомства. «Проверка показала, что приобретённые МЧС автомобили БМВ 750Li стоимостью 6,9 млн руб., «Ауди A8L» ценой 7,6 млн руб. и «Шевроле Тахо» за 4,2 млн руб. не эксплуатируются», – сказано в отчёте Счётной палаты. Новые машины пылились в ангарах, дожидаясь непонятно чего.
Аудиторы отметили, что это свидетельствует о неэффективном использовании госимущества.
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