Психологи дали совет, как с оптимизмом встретить Новый год, когда вы одиноки

Осталось всего две недели до встречи самого главного праздника года. Кто-то ждет не дождется боя курантов, проводя оставшиеся дни в приятном предвкушении праздника и активном приготовлении к нему. А кто-то, напротив, окончательно падает духом.

Психологи говорят, что это случается только с теми людьми, кто страдает низкой самооценкой.

А что делать тем, кому по воле судьбы или случая приходится встречать Новый год в одиночестве? На этот счет у специалистов есть несколько советов. Во-первых, новогодняя ночь – это еще не вся жизнь. Закончится праздник, и жизнь продолжится своим порядком, где есть место встречам, поездкам и другим развлечениям. А для начала нужно смириться с ситуацией и попробовать превратить тоскливую ночь в праздничную, хотя бы для себя одного. Можно купить турпутевку и отправится в новогоднее путешествие. Друзья просто обзавидуются вашему празднику, ведь они-то не встречали в своей жизни ни одного Нового года без традиционного застолья и телевизора возле собственного дивана.

Если такой отдых не по карману, можно просто отправиться в новогоднюю ночь на главную площадь города, где традиционно проходят различные увеселительные мероприятия. Там можно не только насладиться атмосферой праздника, но и встретить приятную компанию, с которой можно приятно провести время.

У праздника в одиночестве есть и выгодная сторона: застолье на одну персону обойдется гораздо дешевле для собственного кошелька.

Если же вы сторонник здорового образа жизни и ночные бдения и обильная еда вам не по нутру, можно просто лечь спать и встретить новый год хорошо отдохнувшим и в отличном расположении духа.





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