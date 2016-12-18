«Умники» и «умницы» Петербурга, да еще с прицепом

Вслед за «умной» остановкой в Петербурге запустят и «умные» автобусы: в 2017 года планируют ввести в обиход новую мультимедийную систему, которая сориентирует пассажиров, сколько по времени ехать до нужной остановки и даже расскажет, на какой маршрут лучше пересесть, чтобы быстрее добраться до точки «Б».



Вот бы к этому добавить и «умных» руководителей в комитет по транспорту. Может быть не было бы тогда проблем у жителей района Славянка по Колпинскому шоссе и в других слаборазвитых, в транспортном отношении, районах города



На первом этапе таких автобусов будет 100 штук, пустят их, скорее всего, сначала в центре – по уже сложившейся традиции. При этом летом 2017 года обещают ввести мультимедийную аппаратуру ещё в 125 единицах транспорта, доведя таким образом общее число «умных» автобусов до 225. Разработчики уверяют, что эта система придётся по душе петербуржцам, которые благодаря ей получат шанс значительно экономить время на дороге.



Напомним, что на прошлой неделе у «Гостиного двора» наконец открыли «умную» остановку, которая оснащена камерами наблюдения, позволяет заряжать гаджеты, подключаться к сети Wi-Fi и даже содержит в себе гид об истории Санкт-Петербурга, что доступен при активации QR-кода.



В экскурсионных автобусах обещают ввести аудиогиды на девяти языках. Сейчас же туристы, которые не знают русский язык, довольствуются помощью товарищей-переводчиков.



Прослушать аудиоэкскурсию можно благодаря смартфону и установленному на нём приложению. В каждом автобусе находится специальный QR-код, который считывается программой. По данным специалистов, начиная с мая приложением воспользовались несколько тысяч человек.



Помимо всех этих умников, в Петербурге могут появиться и автобусы с прицепами. Для особенно сложных дорожных ситуаций и большого потока людей.



Возникает закономерный вопрос, а что мешает к нынешним автобусам добавлять прицепы Всё просто: сейчас в Петербурге нет таких умников, которые могли бы увеличить мощность автобусов, на ещё один «вагон» сзади.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня