Город Сочи находится в экстренном положении из-за снегопада

Сильнейший снегопад в Сочи сковал движение в городе и за его пределами. Региональное МЧС 18 декабря объявило экстренное положение в городе. Спасатели предупреждают о возможности различных ЧП.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей города о возможном обрыве проводов электропередач и связи. Горожан просят быть особо внимательными к различным конструкциям, которые неважно закреплены и к аварийным деревьям, которые могут рухнуть.

Сильные снегопады начались в Сочи 16 декабря и город уже испытывает проблемы: на сутки было приостановлено сообщение по автодороге Джубга — Сочи. В городе возможны нарушения в движении общественного транспорта и в работе коммунальщиков.