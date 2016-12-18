Ленина могут похоронить 7 октября 2017 года
18 декабря 2016, 10:08 [ «АН-онлайн» ]
"Я подразумеваю то, что надо всё-таки простить Ленина, простить по-христиански и по-человечески похоронить. Освободить православную столицу Москву и её главную площадь от языческого капища, где лежат гробы таких людей, как Суслов, Черненко, Брежнев. Всё это в общем недостойно цивилизованного и развитого общества", - считает известный режиссёр театра Ленком Марк Захаров.
Известно, что в октябре 2017 года исполнится 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции и в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил о примирении нации, ради чего даже специальный закон готовится "О российской нации".
Росточки этих соображений, которые высказал Марк Захаров, заложены и у писателя Владимира Сорокина в его юморе, в его очищающем смехе, как у Гоголя.
По мнению известного режиссёра, "100-летие революции застало нас врасплох. Мы к этому не готовы. Как оно будет праздноваться, я не представляю. Не завидую людям, которые занимаются пропагандой".
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