Михалков был впечатлен Ельцин-центром, но мультфильм из его экспозиции все равно раскритиковал

Никита Михалков, посетивший сегодня Ельцин-центр снова раскритиковал мультфильм из экспозиции музея, поскольку он, по мнению режиссера, наносит катастрофический ущерб памяти Ельцина.

Михалков пояснил, что знания многих посетителей музея об отечественной истории ограничиваются статьями в Википедии, и цель Ельцин-центра - рассказать о важных событиях, происходивших в России. Однако вместо этого первое, что они видят - мультфильм, который не внушает никакого уважения к историческому прошлому. Михалков заявил, что мультфильм его оскорбляет, поскольку в нем показана неправда.

Тем не менее в целом об экспозиции он отозвался в положительном ключе. “Впечатляет”, - сказал он.

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