Кремль нужно перенести на Дальний Восток
17 декабря 2016, 17:18 [ «АН-онлайн» ]
Принято решение выделять на Дальнем Востоке гектар земли переселенцам из других регионов России. Но выделяют голую землю, без коммуникаций, в неудобьях. Поэтому программа буксует.
Во времена Столыпина была более продуманная политика: давали не только землю, но и субсидии, помогали перевозить скот. Тогда Дальний Восток задышал, говорит руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук Валерий Кистанов. По его мнению, сегодня надо принимать цельную комплексную программу по развитию дальневосточного сельского хозяйства, предоставляя льготные кредиты, технику, удобрения. Местная сельхозпродукция найдёт своего покупателя, так как почти всё продовольствие на Дальний Восток завозится из Китая. Качество зачастую оставляет желать лучшего.
Если отечественный бизнес не вкладывает в свой Дальний Восток собственные деньги и возможности, то почему их должны вкладывать те же японцы?! Как сказал один японский бизнесмен, у вас с Дальним Востоком ничего не получится, пока вы не перенесёте туда Кремль.
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