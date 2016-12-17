Римский Папа пригласил за свой праздничный стол бездомных

Папа Римский свой День рождения встречал с четырьмя итальянцами, двумя румынами, одним молдаванином и перуанцем. Все гости понтифика - бездомные нищие. Известно, что шестеро из них - мужчины, двое - женщины.

Всех бездомных гостей понтифик принял за праздничным столом, который накрыли в Доме святой Марфы, рядом с личными апартаментами Франциска в Ватикане, передает РИА Новости.

Каждого бездомного Папа поприветствовал лично и пригласил к столу с аргентинскими сладостями. Известно, что нищие подарили Папе три букета подсолнухов.

Сообщается, что по случаю юбилея Папы Римского в столовых благотворительной организации «Каритас» все бездомные могут не только бесплатно пообедать, но и отведать праздничный торт.