Канадские лоси пристрастились лизать автомобили

Огромных диких животных привлекает, конечно, не сама машина, а то, что на ней остаются следы соли, которой в Канаде посыпают дороги. Ради такого «лакомства» лоси выходят из леса и подходят к автомобилям.

Власти Канадского региона Альберта предупреждают водителей: пытаться оттолкнуть лося - затея бесполезная (животное весит около полутонны и прекрасно держится на ногах) и опасная: если лось воспримет толчок как агрессию, то неизбежно ответит адекватно, и тогда уже мало не покажется ни водителю, ни автомобилю.

Автовладельцам рекомендовано не выходить из автомобиля, если его вдруг облюбовал лось, а лишь посигналить, чтобы отпугнуть его. Наблюдать за тем, как лось лакомится автомобилем, можно лишь метров с тридцати, чтобы не вспугнуть животное (лось может убить или покалечить).