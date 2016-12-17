Российские пенсионеры могут получить льготы на путешествия

Пенсионеры смогут ездить на курорты по льготным путевкам, но только не в «бархатный сезон», а тогда, когда гостиницы и санатории менее всего загружены. Об этом сообщает 17 декабря Федеральное бюро по туризму.

В Ростуризме готовят программу, которая будет призвана стимулировать пенсионеров России к путешествиям по стране, передает телеканал "Москва 24". Представители ведомства понимают, что пожилые люди нуждаются, прежде всего, в оздоровительном лечении, поэтому рассматриваются в первую очередь маршруты Краснодарского края и пансионаты, расположенные вблизи проживания пенсионеров.

Планируется сделать льготными все элементы отдыха, от билетов на проезд до лечения и питания.