Калинин – Тверь: семьдесят пять лет под мирным небом

16 декабря Тверь (Калинин) отметила 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В честь столь значительного юбилея в областном центре состоялись масштабные торжества, участие в которых приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя Государственной Думы РФ Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев и депутаты областного парламента, члены Совета Федерации ФС РФ от Тверской области Андрей Епишин и Владимир Лукин, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, глава города Твери Александр Корзин, ветераны Великой Отечественной войны, тверитяне и гости тверской земли.





Площадь имени Маршала Г. К. Жукова

Праздничные мероприятия начались в храмах города, где были отслужены панихиды по погибшим воинам. Затем прошли церемонии возложения цветов к братским захоронениям и стеле «Тверь – город воинской славы».

Именно в день 75-летия освобождения Калинина в Твери была открыта площадь имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова - перед зданием Военной академии воздушно-космической обороны (имя выдающегося полководца носит и сама академия). Напомним, что площадь была обустроена в 1995 году и все это время не имела официального названия.





«Калинин, год 1941-й» и парад у Обелиска Победы

Основные торжества в честь юбилейной даты состоялись возле Обелиска Победы. Здесь была представлена инсталляция "Калинин, год 1941-й", воссоздавшая события времен оккупации, боев за Калинин и освобождения города.

В результате ожесточенных боев 16 декабря 1941 года соединения 29-й и 31-й армий выбили гитлеровцев из Калинина, который стал первым областным центром, освобожденным советскими войсками в ходе Великой Отечественной войны. За 63 дня оккупации Калинина здесь погибли свыше 80 тысяч человек – солдат, офицеров, подпольщиков и мирных граждан.

Два месяца оккупации и освобождение города стали основой театрализованной инсталляции, в которой приняли участие актеры тверских театров и студенты колледжа культуры. Они детально восстановили обстановку военного времени с использованием военной техники, соответствующих костюмов и реквизита.

Затем начался тожественный митинг, посвященный юбилейной дате.

От имени депутатов Законодательного Собрания Тверской области собравшихся поздравил председатель областного парламента Сергей Голубев.

- На долю города Калинина и калининцев в годы Великой Отечественной войны выпали суровые испытания. На нашей земле велись ожесточённые бои с врагом. Город подвергся фашистской оккупации, в ходе которой погибли тысячи мирных жителей, были разрушены предприятия, жилые дома, объекты инфраструктуры, - сказал Сергей Голубев. - Для нас, живущих сегодня, пример тех трудных военных лет актуален, как никогда. Наш долг - всегда помнить о подвиге наших отцов и дедов, отстаивать высокую правду о войне, передать эту правду и эту память молодёжи.

Член Совета Федерации от Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин считает 75-летие освобождения Калинина важнейшей датой не только в истории тверского Верхневолжья, но и в истории страны в целом.

- Освобождение нашего города в декабре 1941-го стало огромным моральным стимулом как для жителей Калининской области, так и для всех советских граждан. И это была не только военно-тактическая победа, это стало величайшей моральной победой, - отметил тверской сенатор. - Пять лет назад Тверь получила высокое звание Города воинской славы. Тогда же, в день 70-летия освобождения Калинина, была открыта стела «Тверь - город воинской славы». Это тоже оценка подвига наших отцов и дедов, защитивших родной Калинин. Сегодня общая задача как федеральных, так и региональных органов власти – сохранить историческую память, передать ее последующим поколениям. Чтобы наши дети уже со школьной скамьи знали историю Великой Отечественной войны, гордились подвигами дедов и прадедов, учились у них любви к своей Родине, своему Отечеству.

Память павших защитников города присутствовавшие почтили минутой молчания. К подножию Обелиска легли венки и живые цветы. Затем состоялось торжественное прохождение войск тверского гарнизона.

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Праздничные мероприятия продолжились в Тверском академическом театре драмы.

Вечером представители общественных организаций, волонтерских движений, студенты и школьники зажгут «свечи Памяти» возле Обелиска Победы. Завершатся торжества в 21.00 залпами праздничного салюта.





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