Ялтинский театр оказался захвачен рейдерами

В ялтинском театре имени Чехова ожидаются серьезные кадровые перестановки после проведенной не так давно ревизией.

Как сообщает “АН-Крым”, благодаря бизнесмену и меценату Александру Лебедеву была проведена реконструкция театра, благодаря чему зданию был возвращен исторический архитектурный облик, а новейший комплекс сценического оборудования позволил осуществлять постановки любого уровня сложности.

Несмотря на то, что здание театра и земельный участок, на котором оно стоит, было передано в аренду подразделению Национальной резервной корпорации на Украине, проведенная ревизия обнаружила, что хозяйственная деятельность в театре велась через фирмы, которые никакого отношения к нему не имеют. Более того, была предпринята попытка переоформить договор аренды и все имущество театра на подставную компанию.

По словам Лебедева, за годы своей работы он неоднократно сталкивался с попытками рейдерского захвата, однако всегда это касалось коммерческих объектов. Деятельность такого рода в отношении учреждения культуры стала для мецената открытием.

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