Бывший тренер российской сборной удивился замене хоккейного матча на “Давай поженимся”

В связи с низкими рейтингами прямая трансляция матча Кубка Первого канала по хоккею между сборными России и Чехии на Первом канале отменена. В программе передач матч был заменен на передачу “Давай поженимся”.

Согласно данным компании TNS, измеряющей размеры аудитории того или иного телеканала, в настоящий момент наблюдается утрата публикой интереса к спортивным событиям. Как отмечается в пресс-релизе Первого канала, он не получает финансирования из бюджета и существуют на средства от рекламы. В связи с этим права на трансляцию матча, который состояится сегодня, были бесплатно переданы телеканалу “Матч ТВ”.

Бывший главный судья Континентальной хоккейной лиги и экс-тренер сборной России Владимир Плющев выразил свое удивление по поводу такого решения Первого канала. В ходе своего интервью lenta.ru он отметил, что еще мог бы понять, если бы матч заменили на обращение президента,но не на “Давай поженимся”.

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