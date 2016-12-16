Москва и Лондон могут заключить трехлетнее соглашение о сотрудничестве

Московские власти предложили Лондону заключить соглашение о сотрудничестве сроком на три года. Предполагается, что это позволит обменяться опытом и инновационными решениями в нескольких важных сферах.

Как сообщил глава столичного департамента внешнеэкономических связей Сергей Черемин, в настоящее время имеются хорошие возможности для сотрудничества с Лондоном по многим направлениям на муниципальном уровне. В частности, руководство Москвы предлагает обмениваться опытом в области транспорта, безопасности, организации крупных мероприятий и предотвращении чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь председатель совета директоров российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс подчеркнул, что власти двух стран должны работать над налаживанием отношений несмотря на все имеющиеся разногласия.

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