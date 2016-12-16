С каждого квадратного метра - минус тысяча

Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) завершает строительство двух жилых домов в г. Волгограде: ЖК «Акварель» и 10 дом в ЖК «Новый Cвет». 1000 рублей с каждого квадратного метра - финальная скидка перед сдачей домов в эксплуатацию, такое предложение будет действовать до конца декабря 2016. Предложение акционных квартир ограничено.

Многоквартирный 16-этажный жилой дом «Акварель» расположен в центральной части Краснооктябрьского района. В шаговой доступности от комплекса находятся школы, детские сады, медицинские учреждения, аптеки, предприятия сферы бытовых услуг, кафе, фитнес-клубы, крупные магазины, парковые зоны. Удачное расположение дома рядом с остановками общественного транспорта позволит легко добраться до центральной части и других районов города. Из окон верхних этажей ЖК «Акварель» открывается впечатляющий панорамный вид на Мамаев курган. Дом возводится по каркасно-монолитной технологии, внешняя отделка здания выполнена из высококачественного кирпича, покрытого фасадными красками. При строительстве реализован ряд современных архитектурных и инженерных решений, направленных на повышение комфортности жилья, обеспечение его энергоэффективности и экологичности.

Также «Синара-Девелопмент» завершает строительство десятого дома (из 13-ти) в современном сформировавшемся районе «Новый Свет» в границах ул. Тимирязева – Ерина – Малиновского (Казахская). В высотке уже установлены комфортабельные грузопассажирские лифты, выполнена отделка входных групп в ярком дизайне, а также помещений для консьержей на первом этаже. В квартирах предусмотрены высокие потолки и панорамное остекление на верхних этажах. Комфорт проживания для жителей района «Новый Свет» обеспечивают современные объекты инфраструктуры: магазины, аптеки, кафе, детские и спортивные площадки, дошкольные учреждения.

Квартиры в новостройках будут сдаваться подготовленными для чистовой отделки, которая предусматривает полную готовность инженерных систем и выравнивание всех поверхностей для финишного покрытия. Будущие новоселы будут избавлены от выполнения самых трудоемких и грязных отделочных работ – им останется только выбрать по своему вкусу покрытия для пола, потолка, стен, воплотив индивидуальные дизайнерские решения. Во всех квартирах будут установлены приборы поквартирного учета воды, электроэнергии, отопления, что впоследствии позволит оптимизировать коммунальные платежи.

По словам коммерческого директора Алексея Смирнова, помимо финальной акции на студии в ЖК «Акварель» и квартиры в ЖК «Новый Свет», покупателям также предлагаются выгодные ипотечные программы ведущих российских банков, в том числе с господдержкой. «Сдача домов намечена на конец декабря 2016 года, таким образом заехать в новые квартиры покупатели смогут сразу после новогодних праздников», - подчеркнул А. Смирнов.