"Гринвич" открыл пятую очередь в метро

16 декабря крупнейший ТРЦ Екатеринбурга, "Гринвич" открыл пятую очередь. На этом торгово-развлекательный центр обрел окончательный, задуманный архитекторами вид.

На церемонии открытия присутствовали: сенатор Аркадий Чернецкий, глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, совладелец компании-застройщика "Общество "Малышева, 73" Игорь Заводовский.

Экс-мэр Екатеринбурга подчеркнул, что "Гринвич" является уникальным проектом не только для России, но и для всего мира. "Нам не стыдно показать его гостям из любой точки земного шара", - отметил Чернецкий.

Новая очередь состоит из 6 уровней, при этом есть 2 уровня парковки. На первый торговый уровень можно попасть из метрополитена. Общая площадь всего торгового центра теперь составит почти 340 тысяч квадратных метров. Всего в "Гринвиче" сейчас более 400 арендаторов.