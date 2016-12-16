В Госдуме предложили Украине выплатить долг России натурпродуктом

Как сообщалась ранее, оригинальный способ выплаты внешнего долга нашли власти Кубы, предложив Чехии погасить многомиллионный займ ромом. Депутаты Госдумы России тоже решили, что такой способ все-таки лучше, чем совсем ничего, и предложили Украине выплатить долг России натуральным продуктом.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в ходе интервью lenta.ru заявил, что Россия могла бы забрать в счет задолженности высокотехнологичную продукцию предприятий Украины.

Напомним, Москва выдала Киеву кредит в три миллиарда рублей в 2013 году. В мае текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности России. В настоящее время вопрос о долге находится на рассмотрении Высокого суда Лондона.

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