Закон о “платном въезде в города” принят в первом чтении

319 депутатов проголосовали сегодня за принятие правительственного законопроекта, который позволит местным властям устанавливать плату за въезд в определенные зоны городов.

В частности, закон предусматривает разрешение местным властям регулировать транспортный поток в том числе и путем взимания платы за въезд. Предполагается, что это будет способствовать более эффективному передвижению транспорта и повышению безопасности на дорогах.

Однако со времени своего внесения в Госдуму законопроект не раз подвергался критике. Так, ряд экспертов предположили, что после принятия такого закона въезд в столицу станет платным в определенные дни или время суток. Кроме того, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев отмечал, что документ нуждается в существенной доработке.

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