Артемий Лебедев заявил, что Навальный похож на туалетную бумагу

Знаменитый российский дизайнер Артемий Лебедев признался, что оппозиционер Алексей Навальный напоминает ему рулон туалетной бумаги.

Так Лебедев прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook желание активиста участвовать в выборах президента в 2018 году. По мнению дизайнера, доверять Навальному - то же самое, что доверять рулону туалетной бумаги. Более того, он полагает, что оппозиционер в своей жизни ровным счетом ничего не сделал, а является всего лишь гражданским активистом-популистом.

Артемий Лебедев заметил, что Алексей Навальный всегда хотел сразу же занимать руководящие позиции, минуя промежуточные стадии.