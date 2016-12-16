Голодец признала, что в России на прожиточный минимум не проживешь

Вице-премьер правительства РФ заявила, что в России не просто растет бедность, но и увеличивается число граждан, которые себя ощущают бедными.

Ольга Голодец привела данные официальной статистики. Они гласят, что официальный уровень бедности в нашей стране составляет пятнадцать процентов. При этом имеются в виду люди, живущие на сумму ниже прожиточного минимума.

При этом Голодец признала, что средства, о которых идет речь, позволяют не жить, а выживать. А потому намного больше людей, которые официально не считаются бедными, чувствуют себя таковыми, сообщает mk.ru.

Чиновница призвала приложить все усилия, чтобы исправить ситуацию.