Сергей Иванов вручил Памеле Андерсон необычный подарок

Сегодня стало известно, что Сергей Иванов, который является спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, преподнес актрисе Памеле Андерсон необычный подарок.

Член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон получила от Иванова календарь с изображением дальневосточного леопарда, сообщает РИА "Новости". Актриса и общественный деятель участвовала в переговорах Сергея Иванова и главы фонда Аззедина Даунса.

После завершения встречи Иванов подошел к Андерсон, обменялся с ней несколькими репликами и преподнес ей подарок.

Напомним, что год назад Памелу Андерсон назначили хранителем дальневосточного леопарда.