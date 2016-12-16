"ЛадаГранта" как средство реабилитации

14 декабря 2016 года 20 жителей Волгоградского региона получили новые Lada Granta.

В преддверии своего 25-летнего юбилея Волгоградское отделение Фонда социального страхования вручило ключи от новых автомобилей волгоградцам, получившим травмы в результате несчастного случая на производстве.

Впервые в этом году выдаваемые машины оборудованы автоматической коробкой передач, кондиционером и электрическими стеклоподъемниками. Кроме того, каждое транспортное средство имеет ручное управление и тормозную антиблокировочную систему.

«Я живу в области и, несмотря на трудовое увечье, веду активный образ жизни, - рассказывает Людмила В. - Именно благодаря автомобилю от Фонда социального страхования, без чье-либо помощи, могу свободно передвигаться: ездить в поликлинику, магазины, на мероприятия. Спасибо региональному отделению Фонда за такую поддержку».

«Сегодня мы вручили автомобили с автоматической трансмиссией людям, получившим травму на производстве, - комментирует заместитель управляющего Волгоградским отделением Фонда Владимир Попов. – Мы предоставляем авто каждому пострадавшему, имеющему показания к вождению, индивидуально, учитывая характер травмы. Отмечу, в региональном отделении ФСС нет очереди на получение спецавтотранспорта. С момента сбора и подачи документов до получения машины проходит всего несколько месяцев. Такая поддержка от Фонда – это не только решение бытовых вопросов, но и возможность вести активный образ жизни, стать востребованным в трудовой деятельности».

С 2000 по 2016 годы Волгоградским отделением Фонда выданы спецавтомобили порядка 450 гражданам.