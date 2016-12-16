МЦК в Новый год будет работать 24 часа в сутки

В новогоднюю ночь 1 января Московское центральное кольцо будет работать в круглосуточном режиме.

Отмечается, что для удобства пассажиров поезда будут следовать с интервалом в двенадцать минут. Как сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на пресс-службу департамента транспорта, москвичи и гости столицы смогут легко и беспрепятственно добираться до любых мест в городе при помощи МЦК даже в Новый год.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен также будет работать круглосуточно в ночь с 31 декабря на 1 января.