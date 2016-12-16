Кот Барсик из Барнаула будет баллотироваться на пост президента РФ

На пост президента Российской Федерации решил баллотироваться знаменитый барнаульский кот-политик по кличке Барсик.

В настоящий момент животное приступило к подготовке своего первого программного заявления. О намерениях Барсика сообщается на на официальной страничке кота-активиста в социальной сети "ВКонтакте". Уточняется, что в проведении предвыборной кампании ему будет помогать целая команда профессионалов.

Интересно, что Барсик планирует сотрудничать с козлом Тимуром, который стал российской звездой после того, как подружился с тигром Амуром.