Методика распространяется: теперь асфальт на снег кладут и в Петербурге

Сотрудники дорожных служб Санкт-Петербурга удивляют местных жителей своей методикой укладки асфальта.

По неизвестной причине специалисты кладут новое дорожное покрытие прямо на лед и снег. Об этом сегодня сообщает портал "Водитель Петербурга", ссылаясь на очевидцев. Отмечается, что укладка асфальта прямо на снег была зафиксирована на улице Нахимова в Василеостровском районе у дома номер 5.

Ранее подобные моменты были замечены в различных городах страны. Более того, рабочие иногда говорили, что это специальная новая методика.