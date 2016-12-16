Врачам планируют двойное повышение зарплат

Добрые вести для медиков рассказала вице-премьер Ольга Голодец представителям регионов на всероссийском совещании по социальным вопросам. Врачам два раза будут повышать оплату труда в следующем году.

Первое повышение состоится в январе на 7,5 процентов. С 1 октября средняя зарплата врача должна будет составить 180 процентов от средней по региону. Как заявила Голодец, профессия врача и на селе, и в городе – среди самых уважаемых, а потому достойна хорошей оплаты.

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