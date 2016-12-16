Ситуация в Копейске обострилась до предела

19 декабря в 11 часов, уже запланировано проведение очередного собрания кредиторов МУП «Горводоканал-Копейск». Со стопроцентной долей вероятности полагаю, что на собрании будет положительно решен вопрос о замене конкурсного управляющего Олега Артемова, решившей сыграть ва-банк предприимчивой командой мажоритарного кредитора ЗАО «УК «Горводоканал» (генеральный директор Николай Сединкин) с количеством голосов более 54,45%, и ООО «Копейские очистные сооружения» (ликвидатор все тот же копейский экс-депутат Николай Сединкин). Дело в том, что Олег Иванович, 14 декабря осмелился обратиться к губернатору Челябинской области с информацией о том, что 14 декабря на предыдущем собрании кредиторов «фактически было принято решение прекратить водоснабжение и водоотведение всего Копейского городского округа и передать имущество города Копейска без проведения торгов организации аффилированной к ЗАО «УК «Горводоканал» - ООО «Водосбыт Центральный» (Доля ЗАО УК «Горводоканал» - 17,38%, Доля Сединкина Н.А. – 27,54%, доля Завражной Т.А. – 27,54%...»).









"Новый мэр Копейска Валерий Устинов только сегодня появился в резиденции губернатора, а в его городе уже ЧП" (ura.ru)



Таким образом, при явном попустительстве правоохранительных и надзирающих органов, завершается многолетняя крайне сомнительная операция по выводу оставшейся муниципальной собственности во владение группы заинтересованных частных лиц.

И все это происходит на третий день после избрания главой Копейского городского округа Валерия Устинова, который не только во всем этом непосредственно участвует, но и не может не предвидеть всех пагубных последствий происходящего.









Николай Сединкин