«Золотая молодежь» ради развлечения сожгла Gelandewagen

Стало известно об еще одном способе развлечения «золотой молодежи». В Лондоне дети богатых родителей подожгли Mercedes только потому, что им стало скучно.

При этом они сняли происходящее на камеру и выложили в Сеть. На кадрах видно, как молодой человек поджигает сидение Gelandewagen, а затем что-то бросает в салон, чтобы пламя разгорелось с новой силой. В это время кто-то еще говорит, что надо побыстрее приступить к фотосессии с пылающей машиной, сообщает tvzvezda.ru.

Ролик сопровождает комментарий. В нем говорится, что ребятам просто стало скучно, поэтому они решили спалить автомобиль, чтобы повеселиться.