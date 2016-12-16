На «Красном Октябре» организован смотр-конкурс научных работ





21 декабря на волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь» состоится смотр-конкурс научных, конструкторских и технологических работ среди молодых сотрудников предприятия.

Для участия в мероприятии направлено 20 заявок от десяти подразделений комбината. С докладами выступят представители ЭСПЦ-2, ЦОМП, металловедческой лаборатории ЦКИ, технологического управления и технической дирекции, ЦФЛ, ОГП ОКЦ и ЭСПЦ-3. В заявленных для обсуждения исследованиях поднимаются темы повышения качества металлопроката, освоение технологии производства проката, техническое перевооружение и модернизация оборудования в цехах и т.д.

Научное мероприятие призвано не только выявить интересные для практического применения темы, но и стимулировать работников к вдумчивой оценке деятельности комбината. Кроме того, обмен мнениями, как одна из основных составляющих конференции, призван углубить взаимосвязи между подразделениями «Красного Октября» в сфере научных разработок.