ФСБ: задержанные в Самаре изготовили мощнейшую бомбу по схемам вербовщика ИГ

Стало известно, что удалось изъять сотрудникам ФСБ в ходе спецоперации в Самаре. По некоторым данным, силовики обнаружили в одной из квартир довольно мощную взрывчатку.

Как уже сообщалось, оперативники вычислили и задержали группу молодых людей, которые, по одной из версий, могут быть причастны к подготовкам терактов. Их также подозревают в пособничестве боевикам ИГ (организация, запрещенная на территории России).

Молодых людей задержали в ходе штурма одной из квартир жилого дома. В помещении также обнаружили бомбу мощностью примерно один килограмм в тротиловом эквиваленте. Как стало известно, подозреваемые изготовили ее по инструкциям, которые предоставил вербовщик ИГ (организация, запрещенная на территории России), сообщает rbc.ru.

Также стало известно, что задержанные являются выходцами из центральноазиатских республик. В Самаре некоторые из них работали экспедиторами и сборщиками мебели.