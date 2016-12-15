Командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин на самом деле был 9 декабря на приёме в Кремле в честь Дня Героев Отечества. Информацию СМИ подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что Уткин был приглашен на приём в числе Героев России и кавалеров орденов Мужества как соответствующим образом награждённый боевой офицер, представлявший Новгородскую область. На вопросы журналистов об участии ЧВК «Вагнер» в боевых действиях в Донбассе и Сирии Песков не смог ответить ничего определённого.

Ранее в СМИ появилась информация, что как минимум один из участников названной компании, бывший помощник депутата Госдумы от ЛДПР, погиб в боях с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещённая в России).