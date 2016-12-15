Архангельские рейдеры

Завтра Архангельский областной суд рассмотрит апелляцию по делу о преднамеренном банкротстве ОАО «Северное лесопромышленное товарищество «Лесозавод №3». Обвиняемые - бывший директор предприятия Виталий Граф и коммерческий директор ООО «Юмиж-лес», депутат Архангельского областного Собрания, член фракции «Единая Россия» Сергей Мышковский. Для Мышковского обвинение просит 6,3 лет тюрьмы и 550 тыс рублей штрафа. Судебные заседания длятся уже третий год.

Конфликтная ситуация возникла в 2012 году. Архангельская компания «СЛТ «Лесозавод №3» после кризисного 2008 года почти все имущество, в том числе товары, находящиеся в обороте, заложила под кредиты крупным банкам. Тогдашнее руководство предприятия, не видя способа выйти из кризиса, решило просто-напросто «разбазарить» материально-техническую базу.

Однако собственник завода не согласился с такой перспективой и сменил руководство предприятия на более профессиональных управленцев, чтобы, осуществив модернизацию, оздоровив менеджмент, вновь стать флагманом деревообработки.

Директором предприятия стал Виталий Граф. Он поручил новой команде разработать реальный проект реконструкции и модернизации предприятия. Для продуктивной работы комбината были привлечены новые поставщики сырья. Однако в августе «Сбербанк» потребовал досрочного возврат кредита, да и другие банки начали выставлять инкассовые поручения. К этому времени уже имелось аудиторское заключение о том, что ОАО «Северное лесопромышленное товарищество Лесозавод №3» является банкротом. У нового директора просто не хватило времени вывести предприятие из кризиса.

Все дело в том, что ряду кредиторов, поставщиков и других «интересантов» оказалось выгоднее не мытьем так катаньем обанкротить предприятие, чем дать ему время и возможность встать на ноги.

1 апреля 2013 года, когда действующего директора лесозавода не было в городе, произошел рейдерский захват предприятия. ООО «Стэм», один из акционеров «Лесозавода №3», 31 марта 2013г провело внеочередное собрание и тут же назначило директором некую Ирину Живалковскую со вполне ожидаемой «миссией» распродажи имущества предприятия и подачи заявления о введении конкурсного производства, чего так не хотел делать Виталий Граф, надеявшийся «вытащить» завод.

В ответ на эти противоправные действия Виталий Граф обратился с соответствующим заявлением в городские правоохранительные органы, однако ему отказали в возбуждении уголовного дела. Несколько позже Арбитражный суд Архангельской области признал незаконной смену руководства лесозавода. Однако на «Лесозаводе №3» уже было введено конкурсное управление, которое продолжается до сих пор.

20 июня было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч 4. УК РФ на директора лесозавода Виталия Графа. Следует отметить, что прокурору, давшему указание полицейскому следствию возбудить уголовное дело, было достоверно известно, что Граф имеет статус депутата, но закон в данном случае промолчал, де факто обслужив интересы «потерпевших». В их числе Александр Водовозов, Анатолий Тарасов, Игорь Шпякин, Ирина Живалковская — те, кто выкупил часть кредиторской задолженности лесозавода.

Можно предположить, что именно таким образом Графу ответили на то, что он попытался отозвать заявление о конкурсном управляющем и тем самым спасти завод.

Вслед по делу Графа «прицепом» под следствие пошел депутат Архангельского областного Собрания фракции Единая Россия, коммерческий директор предприятия ООО «Юмиж-лес» Сергей Мышковский, который ни по должности, ни финансовыми обязательствами даже связан со всей этой историей не был.

В деле Мышковского красной нитью проходят интересы его оппонентов по бизнесу. И в первую очередь — лесопромышленника Владимира Буторина. Если Мышковского осудят, то лесосеки, выделяемые предприятиям Шенкурского района АО, отойдут Устьянскому ЛПК, принадлежащему Буторину.

Прецеденты выделения лесосек с нарушениями законодательства Устьянскому ЛПК чиновниками правительства Архангельской области из команды губернатора Игоря Орлова уже были. Так, 20 августа 2015 года министр природных ресурсов и ЛПК Сергей Шевелев подписал Распоряжение №910 «Об утверждении заявки ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания», которым вносятся изменения в приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов». Это позволило выделить 1 млн 800 кубометров леса без аукциона с льготной (читай — заниженной) арендной платой в одни руки Устьянскому ЛПК. После чего чиновник сразу же уволился. Данное решение вызвало сильный резонанс в депутатской среде (в том числе и Единой России), среди крупных лесозаготовителей («ИЛИМ», «Титан») и общественности. Тревогу забили и главы районных администраций АО, затронуло это и интересы малого и среднего бизнеса.

Адвокат Сергея Мышковского Евгений Мартынов охарактеризовал судейский произвол в его деле образно, но жестко: «Если бы с решением Архангельского областного суда по делу моего подзащитного ознакомился Владимир Путин, то у него, по моему мнению, непременно бы «встали волосы дыбом». Суть дела в том, что в банкротстве завода были заинтересованы одни люди, а судят за это других».

К этим словам известного российского адвоката добавить нечего. Мотивы в судебном преследовании как Графа, так и Мышковского угадываются, что называется, невооруженным глазом. И пятно за этот произвол может лечь не только на суд, но и на региональную власть, которая этот произвол как минимум просмотрела. А возможно и сама ему потакала.