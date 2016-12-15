Тверские предприятия стали участниками «Зимней сказки» в московском Экспоцентре

С 14 по 18 декабря в московском ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» проходит XXI выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2016». При поддержке Правительства Тверской области свои изделия экспонировали предприятия и мастера Верхневолжья.

Тверской сегмент выставки был представлен региональным брендом «Торжокские золотошвеи», а также специализированными предприятиями ПК «Конаковский фаянс», «Тверские узоры», «Лучинушка», «Тверские сувениры», «Керамика из Лихославля».

Крупнейшая в стране выставка народного искусства – это более 1500 организаций промыслов, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и художников из 65 регионов РФ, разместивших свои экспозиции на общей площади 17 тыс. кв. метров. По традиции в павильонах выставки представлены хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть, вологодское кружево, холмогорская и тобольская резная кость, жостовская роспись по металлу, торжокское золотное шитье, оружие златоустовских и московских мастеров и многое, многое другое. По сути, все это - российские региональные бренды, слава о которых давно вышла за пределы нашей страны.

Более сорока российских регионов организовали коллективные стенды, где отображена история и традиции, представлены изделия народных промыслов и ремесленников. Такой стенд в следующем году планирует подготовить и Тверская область.

Ну а в этом году гостей выставки впечатлила своей масштабностью работа мастериц торжокского золотошвейного промысла - двухметровая карта-панно «Земля Новоторжская», посвященная 1000-летию первого упоминания города Торжка в исторических летописях.

- Данное панно выполнено в лучших традициях золотного шитья с использованием золотых, серебряных, а также цветных шелковых нитей, - рассказывает представитель предприятия «Торжокские золотошвеи» Елизавета Васильева. – Сама работа приурочена к 1000-летию христианизации Верхневолжья и первого косвенного упоминания Торжка в исторических летописях. Автор панно – Заслуженный художник России Елена Леонидовна Адрианова. Напомню, что торжокское золотное искусство уже не впервые обращается к картографическим мотивам, о чем свидетельствует хранящийся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге план города Торжка, отшитый еще в XIX веке новоторжскими мастерицами. За основу современного панно мы взяли именно эту работу XIX века. В современном Торжке расположено около трехсот памятников архитектуры, некоторые из которых также отображены на панно.

Кроме этого, новоторжские мастерицы представили на выставке целую коллекцию декоративных предметов интерьера, включая панно малых размеров, часы и шкатулки.

Как заметил посетивший выставку член Совета Федерации от Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин, поддержканародных и художественных промыслов очень важна как на федеральном, так и на региональном уровне.

- Начнем с того, что развитие промыслов – это неотъемлемая часть развития туризма. Не будем развивать народные и художественные промыслы – многое потеряем не только в экономическом, но и в культурно-историческом смысле, - считает сенатор. - Наша Тверская область последовательно работает в направлении развития туризма, туристических объектов. Наметились позитивные изменения и в плане поддержки народно-художественных промыслов. Для региона, и это сегодня делается, важно правильно позиционировать себя на федеральном уровне, в том числе посредством участия в таких масштабных выставках. Полагаю, что в будущем мы обязательно продумаем вопрос организации единого стенда Тверской области.

По мнению Андрея Епишина, важна не только финансовая помощь со стороны региона. Назрел вопрос о разработке отдельной подпрограммы в рамках госпрограммы по развитию культуры, в которой нужно предусмотреть и такое направление, как поддержка народных и художественных промыслов.

Как отмечали многочисленные посетители, выставка «Ладья. Зимняя сказка-2016» - это одно из главных культурных событий года, самая настоящая, осязаемая сказка, где каждый может найти для себя близкие сюжеты и образы, полюбоваться на филигранный труд мастеров и приобрести необычайной красоты сувениры.

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