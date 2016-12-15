В России хотят наложить ограничения на начинающих водителей

Стало известно о том, что в России для неопытных водителей могут ввести ряд ограничительных мер. Имеются в виду автолюбители, которые управляют транспортным средством менее двух лет.

В частности, МВД РФ предложило наложить запрет на перевозку пассажиров на мотоциклах и мопедах. Также рекомендовано не позволять начинающим водителям буксировать транспортные средства, в том числе прицепы, сообщает ria.ru.

Кстати, российские автошколы просили ввести еще более строгие ограничительные меры. По их мнению, надо запретить начинающим водителям перевозить пассажиров и ограничить скорость передвижения до семидесяти километров в час.