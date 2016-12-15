Глава совета РАО попросил Путина усилить госучастие в авторском обществе

Глава авторского совета РАО Игорь Матвиенко сообщил о послании президенту России Владимиру Путину, в котором содержится просьба усилить «государственную составляющую» в Российском авторском обществе.

«Мы написали письмо президенту (РФ) с просьбой по-человечески помочь нам и придумать такую структуру РАО, в которой будет государственная составляющая, потому что мы сами не справимся. У нас есть некие предложения», – цитирует Матвиенко «Комсомольская правда».

Представитель РАО отметил, что рассчитывает на проведение выборов нового гендиректора организации на заседании авторского совета в начале следующего года. Помимо этого, Матвиенко рассказал о том, что сборы авторских отчислений в этом году остались на уровне 2015 года – свыше 4 млрд рублей. «Единственное, что могу добавить: некоторые плательщики не очень добросовестные считают: пока пусть разберутся, а потом поймем куда платить или не платить, и задерживают платежи», – отметил он.

Напомним, что бывший глава РАО Сергей Федотов был отстранен от руководства организацией и заключен под арест по уголовному делу о мошенничестве. Нынешнее руководство предпринимает все возможное для повышения прозрачности отношений с обладателями авторских прав.

В соответствии с поручением правительства РАО в настоящее время работает над созданием "Электронного кабинета правообладателя" и сейчас эта система тестируется, а полноценно заработает уже в начале 2017 года.