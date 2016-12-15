В Твери обсудили туристический потенциал Тверской области

Турпоток в 2015 году в Тверскую область составил 1,47 млн. человек. Всего, согласно статистике, в области 25488 койкомест, которые предоставляют 185 коллективных средств размещения (гостиниц разного типа). Уровень загрузки учреждений составляет 42-43%. Проживание в гостинице за 16 лет выросло от 148 рублей до 1413. Уровень рентабельности в гостиничном бизнесе составляет 1,7.

Такие основные характеристики туристической отрасли были озвучены на конференции, организованной Ассоциацией туризма Тверской области совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России. В Правительстве региона признают, что цифры весьма приблизительные, рынок не прозрачен. «Теневые» гостиницы – одна из основных проблем отрасли. Губернатор Тверской области Игорь Руденя уже дал поручение соответствующим ведомствам начать работу в этом направлении. Но гостиницы – это лишь часть туристической отрасли. Как справедливо заметил Вадим Прасов, советник губернатора Ярославской области по туризму, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, турист едет не в отель – его интересует событие. Поэтому в интересах территории создавать программы, которые задерживают туриста в регионе больше суток – это залог успешного развития отрасли и всего, что вокруг нее.

На мероприятии стало известно, что в ближайшее время Тверская область планирует подписать соглашение с Юниаструм Банк, который выходит на рынок развития внутреннего туризма с федеральным проектом «Русские усадьбы». Это событие может дать толчок не только к возрождению усадеб, расположенных в регионе, но и положить начало «усадебному» туризму в Тверской области, на который огромный спрос у иностранцев.

«Я считаю, что у нас состоялось интересное мероприятие, – отметила Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области, депутат Законодательного Собрания. - Гостиничный бизнес готов встретиться с тверскими туроператорами и участвовать в формировании тверских турпродуктов. Отельеры готовы подержать местных туроператоров во благо общего дела, даже поступившись частью прибыли. Сегодня Москва фактически обрушивает бизнес местным туроператорам, подсаживаясь на уже готовый и раскрученный турпродукт. Между тем именно наши туроператоры являются двигателем внутреннего туризма. Поэтому решение отельеров можно рассматривать как инвестицию в региональный туристический бизнес. Кроме того, тверские бизнесмены заинтересовались проектом «Русские усадьбы». Поэтому в ближайшее время Ассоциация проведет круглый стол по этой теме с участием представителей Росимущества, Комитета по охране памятников Тверской области, Комитета по делам культуры и предпринимательского сообщества.

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