В начале декабря депутаты Кировской Городской Думы обсудили главные события, произошедшие в городе Кирове в уходящем 2016 году, и предложили вынести их на широкое обсуждение.

СПИСОК 16 знаковых для жизни города дел был опубликован на официальном сайте МО «Город Киров», где в течение двух недель все желающие могли проголосовать за пять наиболее важных пунктов.

События, предложенные депутатами, касались самых различных сторон жизни. Здесь и контроль за ремонтом дорог, и строительство социальнозначимых объектов, и гимн города, и строительство остановочных павильонов. Тем не менее, как показал опрос, для широкого круга кировчан на первом месте стоит развитие социальной инфраструктуры и строительство путепровода в микрорайон Чистые Пруды.

Действительно, в текущем году удалось сдать сразу четыре значимых объекта. В их числе два новых дома для детей-сирот и столько же для переселенцев из аварийного жилья. Еще одним знаковым событием в жизни города стал старт строительства новой школы с физкультурно-оздоровительным комплексом в микрорайоне Зиновы. Напомним, что подобных строек в Кирове не было уже более 20 лет. Но сегодня, когда уровень рождаемости в Кирове существенно повысился, но вой школы ждали с особым нетерпением, поэтому кировчане высоко оценили действия городских властей в этом направлении.

Что касается путепровода в Чистые Пруды, то этот вопрос сегодня действительно волнует очень многих кировчан. Жители этого микрорайона ежедневно томятся в пробке, пытаясь выехать в центр. Новая дорога позволит преодолевать этот участок за считанные минуты.

На второе по значимости место кировчане поставили эстетическую красоту города. Примерно четверть голосов была отдана за продолжение системной работы по сохранению и развитию зеленых территорий города и создание малых архитектурных форм. В их числе сквер с городской доской почета на улице Карла Маркса, сквер с фонтаном за кинотеатром «Октябрь» и фонтан «Золотые рыбки» в микрорайоне Филейка. Также живой отклик у жителей нашел и проект, реализуемый совместно с предприятиями, организациями и активными гражданами, – «Цветущий город». Положительно относятся кировчане и к открытию новых памятников. За минувший год в Кирове появилось три монумента: памятник «Сестре милосердия», памятник «Труженикам тыла» и стела «Ликвидаторам химического оружия».

Третье почетное место в жизни города занял спорт. Кировчане активно отдавали свои голоса за проведение в городе Кирове фестивалей ГТО, ставших массовыми площадками для выполнения нормативов ГТО, и развитие спортивной инфраструктуры. А вот политика для кировчан оказалась наименее интересной. Выборы в ОЗС, избрание нового главы города и открытие в Кирове Дома дружбы народов не тронули сердца кировчан. Как, впрочем, и новые остановочные павильоны, и тот факт, что у города появился свой гимн.

Кстати, кировчане могли предложить и свои варианты значимых событий, направив соответствующее письмо в адрес интернет-приемной Кировской Городской Думы. Что примечательно, вместе с пожеланиями жители выражали благодарность городским властям за положительные перемены, которые в последнее время произошли в столице Кировской области.

Анастасия УСАНОВА