Двенадцать сирийских девушек снялись в смелом молодежном проекте «Поздравление российским офицерам». Портреты дам украсят Новогодний календарь, где рядом с фото помещен комментарий каждой из девушек.

Календарь-подарок сопровождается пояснением от сирийской стороны. Сообщается, что западные СМИ, говоря об обстановке в Сирии, забывают про российскую гуманитарную помощь и героизм российских офицеров, передает RT.

В знак уважения российских традиций девушки Сирии украсили себя русскими кокошниками. Комментарии у девушек лирические, но всегда с двойным, политическим подтекстом: «У тебя праздник, а подарки получала я» или «Я испугалась, что больше тебя не увижу».

Календари будут переданы 17 декабря на российские военные базы в Сирии гуманитарным конвоем МЧС.







