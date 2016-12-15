Сирийские девушки снялись для новогоднего календаря военным РФ (ФОТО)
15 декабря 2016, 15:48 [ «АН-онлайн» ]
Двенадцать сирийских девушек снялись в смелом молодежном проекте «Поздравление российским офицерам». Портреты дам украсят Новогодний календарь, где рядом с фото помещен комментарий каждой из девушек.
Календарь-подарок сопровождается пояснением от сирийской стороны. Сообщается, что западные СМИ, говоря об обстановке в Сирии, забывают про российскую гуманитарную помощь и героизм российских офицеров, передает RT.
В знак уважения российских традиций девушки Сирии украсили себя русскими кокошниками. Комментарии у девушек лирические, но всегда с двойным, политическим подтекстом: «У тебя праздник, а подарки получала я» или «Я испугалась, что больше тебя не увижу».
Календари будут переданы 17 декабря на российские военные базы в Сирии гуманитарным конвоем МЧС.