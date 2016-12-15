СМИ: в ХМАО детей, выживших в аварии, пристыдили за просьбу купить теплую одежду

По некоторым данным, дети, которым удалось выжить в страшной аварии в ХМАО, рассказали, что их пристыдили, когда они попросили дать им теплую одежду. По их словам, когда они попали в больницу, врачам пришлось разрезать вещи, чтобы экстренно оказать медицинскую помощь. Родителям детей далеко ехать до больницы, и девочкам теперь просто не в чем выйти на улицу.

Однако некая женщина, предположительно соцработник, которая изначально предоставила свой номер телефона и попросила обращаться к ней по бытовым вопросам, заявила, что у детей много запросов, пишет tvzvezda.ru.

Как сообщается, девочки рассказали об этом в соцсетях. Правда, затем данная информация была удалена. Напомним, в жутком ДТП при столкновении грузовика и автобуса со спортивной командой детей погибло двенадцать человек. Десять из них были несовершеннолетними.