Российский премьер рассказал, как подорожают услуги ЖКХ

В ходе программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» 15 декабря глава российского кабинета министров обозначил, насколько в грядущем году изменятся тарифы на услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Медведев заверил журналистов и всех россиян, что рост тарифов ЖКХ в 2107 году не превысит уровень инфляции, который по прогнозам не выйдет за пределы четырех процентов, передает «Лента.ru».

Решение привязать рост тарифов ЖКХ к инфляции принял ранее кабинет министров России. Медведев отметил, что инфляция 2017 года (по прогнозам) станет самой низкой за всю историю нашей страны (имеется в виду история современной России).