Опубликовано видео репетиции пародии Галустяна на Кадырова
15 декабря 2016, 13:42 [ «АН-онлайн» ]
Сегодня в интернете появилась видеозапись репетиции одного из номеров для КВН, в ходе которого Михаил Галустян пародирует главу Чечни Рамзана Кадырова.
Чеченский лидер лично помог артисту вжиться в роль, которая впоследствии стала одной из самых запоминающихся на концерте, посвященном 55-летию КВН. Как сообщает портал Life, Кадыров провел с Галустяном две репетиции, однако этого оказалось абсолютно достаточно для пародиста.
Позже глава Чечни заметил, что Михаил Галустян был очень краток, лаконичен и содержателен, а номер в целом получился по-настоящему классным.