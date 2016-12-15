Опубликовано видео репетиции пародии Галустяна на Кадырова

Сегодня в интернете появилась видеозапись репетиции одного из номеров для КВН, в ходе которого Михаил Галустян пародирует главу Чечни Рамзана Кадырова.

Чеченский лидер лично помог артисту вжиться в роль, которая впоследствии стала одной из самых запоминающихся на концерте, посвященном 55-летию КВН. Как сообщает портал Life, Кадыров провел с Галустяном две репетиции, однако этого оказалось абсолютно достаточно для пародиста.

Позже глава Чечни заметил, что Михаил Галустян был очень краток, лаконичен и содержателен, а номер в целом получился по-настоящему классным.