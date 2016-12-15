Медведев высказался о деле Улюкаева

В четверг, 15 декабря, российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о деле бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Глава правительства РФ заявил, что это исключительно печальное событие за пределами понимания. Медведев подчеркнул, что подобная ситуация с участием министра - высшего должностного лица в иерархии исполнительной власти - для него является удивительной, передает "Газета.Ru".

Премьер-министр также заметил, что утрата доверия президента РФ Владимира Путина к Алексею Улюкаеву - это отнюдь не приговор.