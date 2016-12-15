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Цены на алкоголь могут снизить

15 декабря 2016, 13:16 [ «АН-онлайн» ]

Цены на алкоголь могут снизить
фото: globallookpress.com

Цены на алкоголь в России могут быть в скором времени снижены.

Минэкономики выдвинуло предложение снизить акцизные ставки и минимальные розничные цены на спиртное и снять некоторые ограничения на розничную продажу. Как сообщает издание «Коммерсантъ», ведомство при помощи подобной меры планирует снизить нагрузку на продавцов алкоголя, которая в значительной мере замедляет развитие конкуренции. Кроме того, таким образом удастся уменьшить долю нелегальной продукции.

Замминистра экономики РФ Олег Фомичев подчеркнул, что вышеуказанные институциональные меры поддержки экономики подготовят к маю будущего года.

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