Полонский всерьез намерен стать президентом

В четверг, 15 декабря, адвокат предпринимателя Сергея Полонского, подозреваемого в мошенничестве, заявил, что его подзащитный собирается баллотироваться на пост президента Российской Федерации.

Славик Брсоян рассказал сегодня об этом порталу Life, отметив, что данное заявление Полонский сделал перед вторым предварительным слушанием своего дела в Пресненском суде. Юрист отметил, что это была отнюдь не шутка и добавил, что предприниматель не чувствует себя виновным и готов вступить в гонку за кресло президента страны.

Уточняется, что Полонский поучаствует в выборах только в том случае, если в его отношении не будет вынесен обвинительный приговор.