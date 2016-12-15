СМИ: боевики в Алеппо сжигают за собой штабы и склады продовольствия

Российское Министерство обороны объявило 15 декабря о подготовке к выводу из восточного Алеппо оставшихся террористов и их семей. Сразу после этого заявления в небе над Алеппо поднялся дым пожарищ.

Местный телеканал сообщает, что в городе горят штабные помещения бандитов и их склады продовольствия. Сообщается, что боевики перед уходом сжигают все документы и оргтехнику, а также продукты питания, передает ТАСС.

Ранее «АН-онлайн» передавали о подготовке к первому этапу операции по выводу из Алеппо оставшихся боевиков. Для этой цели российская сторона выделила 20 автобусов и 10 машин скорой помощи, а также безопасный коридор.

Известно, что из города готовы выйти 12 тысяч человек, - террористы и их семьи, а также мирные жители.