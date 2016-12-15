В японских школах в честь визита Путина готовят русские блюда

Япония действительно тщательно подготовилась к визиту российского лидера. 15 декабря меню шестнадцати японских школ в Нагато (это малая родина премьера Японии Синдзо Абэ) пополнилось русскими блюдами.

В день встречи главы кабинета министров Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина школьники 16 начальных и средних учебных заведений Японии смогут попробовать русский борщ и пирожки. Изменения в меню внесли и рестораны провинциального японского городка, где теперь можно заказать шашлык (в Японии считается, что это чисто русское блюдо).

В Нагато проживает порядка 35 тысяч человек и для города приезд Путина – событие глобальное. Весь город украшен праздничными транспарантами, на электронном сайте мэрии появилась русская страничка, а продавцы местных магазинов выучили несколько русских фраз.