Роспотребнадзор: в РФ официально началась эпидемия гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России официально началась эпидемия гриппа.

Превышение эпидемических порогов зафиксировано в двадцати субъектах и в десяти центральных городах на 49-й неделе, передает ТАСС. Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что в Иваново и Ивановской области эпидемпорог сейчас превышен на 69 и 24 процента. Уточняется, что гриппом и ОРВИ чаще всего болеют дети школьного возраста.

В ведомстве заметили, что с начала простудного сезона было зарегистрировано 14 935 случаев внебольничных пневмоний - это превышает уровень 2015 года на 38,7%.