ВЦИОМ выяснил, кому больше всего доверяют россияне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил выяснить, каким сферам больше всего доверяют граждане России. Социологи выяснили, что минимум доверия вызывает у людей судебная власть.

Самый большой рейтинг доверия на данный период у российской армии – 87 процентов респондентов отдали голоса за нее. Второе место по доверию граждан пришлось на православную Церковь – порядка 71,9 процента доверяющих. Третье место «доверительного рейтинга» досталось средствам массовой информации: 65,4 процента наших граждан верят журналистам.

Оппозиции власти жители России доверяют не сильно, на 37 процентов. Еще меньше доверия выказывает полиция – 31,4 процента. Судебная система также не вызывает у россиян особого доверия: в нее верит 37,2 % опрошенных.