Суд отказал «Ревизорро» в иске к пользователям Facebook

Иск телеканала «Пятница» к хозяевам страниц Facebook, нелицеприятно отозвавшимся о программе «Ревизорро», суд не принял. Информация об этом опубликована на сайте картотеки арбитражных дел сегодня.

Причина логична: отсутствие информации об ответчиках, пусть даже оставлявших отклики на страницах известных реальных людей, а также конкретных требований к ним. Что противоречит статье 125 АПК РФ. Об этом сообщил один из фигурантов жалобы Илья Вытяжков, после чего другое пользователи соцсети заподозрили телеканал в попытке самопиара. В комментариях пользователи Facebook обвиняли продюсера «Ревизорро» Елену Летучую в вымогательстве взяток и провокациях.

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