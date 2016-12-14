В Госдуме предложили доплачивать депутатам за переработку

За дополнительный часы, которые депутаты Госдумы проводят на пленарных заседаниях, в соответствии с новым режимом работы, предложили доплачивать.

С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев. Он отметил, что поправки, внесенные в регламент, позволяют лишать части заработной платы тех депутатов, которые не посещают заседания. По мнению Лебедева, в связи с этим можно рассмотреть возможность доплаты остальным депутатам за часы переработки.

В соответствии с новым режимом работы, заседания нижней палаты российского парламента по средам были продлены на один час, а обеденный перерыв сокращен.

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